Партия "Единая Россия" проведёт пресс-конференцию, посвящённую итогам проведения Единого дня голосования в Свердловской области

19 сентября. 15:00. В ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная итогам проведения Единого дня голосования в Свердловской области. "Единая Россия": подведение итогов выборов-2016

Член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий, секретарь Свердловского регионального отделения партии"Единая Россия" Виктор Шептий, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Петров, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, член Президиума регионального политсовета партии "Единая Россия" Сергей Чепиков и председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских расскажут о реализации предвыборной кампании, ходе голосования на избирательных участках и предстоящем митинге "Спасибо за доверие!".