Сериал "Игра престолов" получил главную награду премии "Эмми"

В ночь на 19 сентября в Лос-Анджелесе сериал "Игра престолов" награждён главной наградой телепремии "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал", сообщает Американская телевизионная академия на официальной странице в Твиттере.

За главную награду телепремии также боролись картины "Лучше звоните Соулу", "Карточный домик", "Мистер Робот" "Аббатство Даунтон", "Родина" и "Американцы".

"Игра престолов" завоевала 38-ю премию "Эмми", поставив рекорд по количеству наград среди сериалов. Всего "Игра престолов" в этом году получила 12 статуэток, в том числе за лучшую режиссуру и сценарий.