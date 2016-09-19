Сериал "Игра престолов" получил главную награду премии "Эмми"
19 сентября 2016, 11:05
В ночь на 19 сентября в Лос-Анджелесе сериал "Игра престолов" награждён главной наградой телепремии "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал", сообщает Американская телевизионная академия на официальной странице в Твиттере.
За главную награду телепремии также боролись картины "Лучше звоните Соулу", "Карточный домик", "Мистер Робот" "Аббатство Даунтон", "Родина" и "Американцы".
"Игра престолов" завоевала 38-ю премию "Эмми", поставив рекорд по количеству наград среди сериалов. Всего "Игра престолов" в этом году получила 12 статуэток, в том числе за лучшую режиссуру и сценарий.
Напомним, американский телесериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" американского писателя Джорджа Мартина. В июне 2014 года телеканал HBO объявил его самым успешным в его истории: каждый эпизод его четвёртого сезона смотрят в среднем 18,4 млн. зрителей (в июле 2016 г. 25,1 млн.), что превзошло предыдущий рекорд 2002 года, установленный "Кланом Сопрано" (18,2 млн зрителей).