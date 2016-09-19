В Екатеринбурге сегодня стартует Кубок Ельцина-2016
19 сентября 2016, 11:23
В Екатеринбурге на площадке Дворца игровых видов спорта (ДИВС) сегодня вечером, 19 сентября, стартует волейбольный турнир Кубок Ельцина-2016. Об этом сообщает ВК "Уралочка-НТМК".
Первый матч первенства состоится в 16:00. На площадке сыграют команды "Динамо" (Краснодар) и Швейцарии. Спустя два часа состоится церемония открытия Кубка Ельцина.
— Турнир откроют губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Наина Ельцина, — отметили в ВК "Уралочка-НТМК".
Затем сборная России проведёт свой первый матч против представительниц Турции. Встреча начнётся в 19:30.
В турнире принимают участие женские сборные России, Турции, Азербайджана и Швейцарии. Сборную Россию возглавил легендарный тренер Николай Карполь.
Расписание Кубка Ельцина —2016
19 сентября (понедельник)
- 16:00 — Швейцария — Динамо (Краснодар)
- 18:00 — Церемония открытия
- 19:30 — Россия – Турция
20 сентября (вторник)
- 17:00 — Динамо (Краснодар) — Турция
- 19:15 — Россия – Швейцария
21 сентября (среда)
- 14:00 — Турция — Швейцария
- 16:15 — Россия — Динамо (Краснодар)
- 18:00 — Автограф-сессия с Олимпийскими чемпионками
- 18:30 — Церемония закрытия.