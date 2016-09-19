В Екатеринбурге сегодня стартует Кубок Ельцина-2016

В Екатеринбурге на площадке Дворца игровых видов спорта (ДИВС) сегодня вечером, 19 сентября, стартует волейбольный турнир Кубок Ельцина-2016. Об этом сообщает ВК "Уралочка-НТМК".

Первый матч первенства состоится в 16:00. На площадке сыграют команды "Динамо" (Краснодар) и Швейцарии. Спустя два часа состоится церемония открытия Кубка Ельцина.

— Турнир откроют губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Наина Ельцина, — отметили в ВК "Уралочка-НТМК".

Затем сборная России проведёт свой первый матч против представительниц Турции. Встреча начнётся в 19:30.

В турнире принимают участие женские сборные России, Турции, Азербайджана и Швейцарии. Сборную Россию возглавил легендарный тренер Николай Карполь.

Расписание Кубка Ельцина —2016

19 сентября (понедельник)

16:00 — Швейцария — Динамо (Краснодар)

18:00 — Церемония открытия

19:30 — Россия – Турция

20 сентября (вторник)

17:00 — Динамо (Краснодар) — Турция

19:15 — Россия – Швейцария

21 сентября (среда)