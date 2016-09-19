В Екатеринбурге пройдёт танцевальная программа "Проявленность танца: свобода действий"

19 сентября 2016, 11:22

22 сентября.19:30. На площадке Музея архитектуры и дизайна пройдёт танцевальная программа "Проявленность танца: свобода действий".

В программу проекта вошли работы, созданные профессиональными танцовщиками современного танца и танцовщиками, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Участники:

Марион Балдеон и Дуэйн Шенеман (REVolutions Dance, США), Елена Данн (МОО "Федерация современного искусства", город Тюмень), Андрей Захаров, Алексей Филатов, Мария Мякишева (Творческий союз "СоБытие"), представители Екатеринбурга Александр Петражицкий и Екатерина Жаринова.

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Максима Горького, 4а.

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