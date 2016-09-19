На Менделеевский съезд в Екатеринбург приедут 2500 химиков со всего мира

В Екатеринбурге 26-30 сентября пройдёт XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. В мероприятии примут участие 2500 химиков со всего мира. Об этом "ОГ" сообщили организаторы съезда.

Международный научный форум пройдёт на нескольких площадках города: выставочный центр "Екатеринбург-Экспо", УрФУ, Киноконцертный театр "Космос".

Участие планируют принять 2500 человек, в том числе 300 иностранных ученых (включая лауреатов Нобелевской премии), представители российских и зарубежных компаний, связанных с производством химических продуктов. Участники поделятся новыми разработками и открытиями в области химии - от медицины до нефтедобычи.

Добавим, на территории Свердловской области успешно работают предприятия чёрной и цветной металлургии, поэтому особое внимание в тематике предстоящего съезда предполагается уделить направлению "Металлургия и материаловедение".