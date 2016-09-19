В Екатеринбургском театре оперы и балета пройдут юбилейные концерты проекта "Dance-платформа"

22 и 23 сентября. На сцене Оперного театра пройдут юбилейные Гала-концерты международного проекта "Dance-платформа".

Для участия в концертах по традиции приглашены звезды мировой сцены – солисты Норвежского национального балета, Большого и Мариинского театров. В качестве особого гостя на два вечера приедет Денис Матвиенко – премьер Мариинки и приглашенная звезда крупнейших мировых балетных компаний, в том числе миланского Ла Скала, Парижской Оперы, Американского театра балета и других.

Зрители увидят в Екатеринбурге дуэт из Radio and Juliet, в котором партнершей Дениса выступит Анастасия Матвиенко, солистка Мариинского театра и супруга танцовщика. Гости из Петербурга приготовили и другой сюрприз – фрагмент из балета "Шепот" (Ssssss), также в хореографии Эдварда Клюга.

А в день второго концерта, 23 сентября, Денис Матвиенко встретится с публикой в Овальном зале Оперного театра – расскажет о поворотах своей карьеры, ответит на вопросы зрителей и даст автограф-сессию.

Начало встречи в 14.00, вход свободный.