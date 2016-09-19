В Екатеринбурге пройдёт митинг в честь 50-летия со дня проведения I съезда лесоводов России

20 сентября.14:00. По инициативе департамента лесного хозяйства Свердловской области и уральского государственного лесотехнического университета в парке Лесоводов России у камня-памятника "Лесопарк имени Лесоводов России" состоится торжественный митинг в честь 50-летия со дня проведения I съезда лесоводов России.

В мероприятии примут участие представители правительства Свердловской области, федерального агентства лесного хозяйства Свердловской области, департамента лесного хозяйства по уральскому федеральному округу, работники лесного хозяйства области, которые носят почетное звание заслуженный лесовод России. Ведущим торжественного митинга станет заслуженный лесовод России, проректор по научной работе УГЛТУ, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Залесов.

По окончании торжества гости митинга посадят новую аллею из 50-ти лиственниц, чтобы отметить каждый год круглой даты и продолжить традицию, начатую в 1966 году. Помогать им в этой почетной миссии будут студенты Уральского государственного лесотехнического университета.

Кроме того, на мероприятии презентуют книгу "Лес – это судьба. Очерки о заслуженных лесоводах Свердловской области". Издание книги специально приурочено к этому торжественному событию, книга содержит очерки о жизни и работе 66 специалистов лесного хозяйства Свердловской области – заслуженных лесоводах Российской Федерации. Многие, о ком говорится в книге, будут лично присутствовать на мероприятии.

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, Сибирский тракт, 36.