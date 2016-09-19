Действующий мэр ЗАТО Свободный Мельников победил на выборах главы города

В ЗАТО Свободный выборы главы города выигрывает действующий мэр Владимир Мельников. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Свердловской области (ИКСО).

Владимир Мельников, по данным Избиркома, набрал 39,74% голосов избирателей. Его ближайший конкурент Александр Поспелов получил поддержку 28,23% граждан.

Как писала "ОГ", в марте 2016 года депутаты Законодательного собрания Свердловской области во вторник, 1 марта, приняли в первом чтении законопроект, отменяющий прямые выборы мэров в подавляющем большинстве муниципалитетов региона. Прямые выборы глав муниципалитетов были сохранены в двух посёлках (Свободном и Уральском) и двух закрытых городах — Лесном и Новоуральске.

В минувшее воскресенье, 18 сентября, в России прошёл Единый день голосования. Жители Среднего Урала выбирали депутатов Госдумы, Заксобрания и представителей органов местного самоуправления.

Фото: сайт городского округа ЗАТО Свободный