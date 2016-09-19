На выборах в Госдуму свердловчане отдали предпочтение "единороссам"

По свежим данным ЦИКа РФ, на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия": в целом по стране за неё проголосовали 54,28% избирателей, принявших участие в выборах.

На Среднем Урале результат у "единороссов" немного скромнее, но тоже достойный: по 168-му округу — 38,43% голосов, по 169-му — 41,34%, по 170-му — 38,11%, по 171-му — 40,88%, 172-му — 41,07%, по 173-му — 41,16%, по 174-му — 42,25%.

На втором месте в целом по стране оказалась КПРФ с 13,45% голосов избирателей. В Свердловской области у неё результат гораздо скромнее: по 168-му округу — 10,99% голосов, по 169-му — 12,26%, по 170-му — 11,92%, по 171-му — 12,17%, 172-му — 12,3%, по 173-му — 12,15%, по 174-му — 11,73%.

На третье место по России вышла ЛДПР с 13,24% голосов. На Среднем Урале у неё, наоборот, оказалось на удивление много сторонников: по 168-му округу — 12,77% голосов, по 169-му — 15,22%, по 170-му — 14,31%, по 171-му — 17,22%, 172-му — 20,45%, по 173-му — 16,99%, по 174-му — 19,89%