В Екатеринбурге пройдёт митинг "Спасибо за доверие"
19 сентября 2016, 12:58
19 сентября.16:00. В Екатеринбурге состоится митинг "Спасибо за доверие!", приуроченном к завершению избирательной кампании в Свердловской области, убедительную победу в которой одержали представители партии "Единая Россия".
В митинге примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и депутаты от "Единой России", которые будут представлять Средний Урал в новом составе Государственной Думы РФ, а также представители партии, вошедшие по итогам выборов в состав Законодательного Собрания Свердловской области.
Мероприятие состоится на площади у памятника Татищеву и де Геннину.
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