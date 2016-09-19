В Екатеринбурге пройдёт митинг "Спасибо за доверие"

19 сентября 2016, 12:58

19 сентября.16:00. В Екатеринбурге состоится митинг "Спасибо за доверие!", приуроченном к завершению избирательной кампании в Свердловской области, убедительную победу в которой одержали представители партии "Единая Россия".

В митинге примет участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и депутаты от "Единой России", которые будут представлять Средний Урал в новом составе Государственной Думы РФ, а также представители партии, вошедшие по итогам выборов в состав Законодательного Собрания Свердловской области.

Мероприятие состоится на площади у памятника Татищеву и де Геннину.

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