Пресс-конференция, посвящённая началу отопительного сезона на Среднем Урале

20 сентября.13:00. Состоится пресс-конференция, посвященная началу отопительного сезона в Екатеринбурге и городах Свердловской области.

На вопросы журналистов ответят генеральный директор ОАО "ЭнергосбыТ Плюс Свердловский филиал" Георгий Козлов, главный инженер по генерации Свердловского филиала "Т Плюс" Павел Родин, главный инженер по тепловым сетям СФ "Т Плюс" Андрей Шмельков.

Ньюсмейкеры подведут итоги ремонтной кампании, расскажут о нюансах подключения тепла потребителям, их финансовой и технической готовности. На мероприятии будет представлен и прокомментирован график подключения тепла потребителям Екатеринбурга.

Пресс-конференция состоится по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 38, к. 320.