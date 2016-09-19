Обнародован обновлённый график подачи тепла в дома екатеринбуржцев

Департамент информполитики губернатора обнародовал изменённый график подачи тепла в жилые дома Екатеринбурга.

Жилые дома и социальные учреждения столицы Урала будут подключать к отоплению поэтапно с 19 по 30 сентября:

с 19 по 21 сентября — юго-западная часть Ленинского района, микрорайон Ботанический, ЖБИ, Синие Камни и центральная часть Октябрьского района;

с 22 по 24 сентября — Верх-Исетский район, часть Ленинского района и Уралмаша;

с 25 по 27 сентября — центральная часть Ленинского района, Сортировка, центр Железнодорожного и Верх-Исетского районов, Эльмаш и часть Уралмаша;

с 28 до 30 сентября — Пионерский посёлок, центр Кировского района.

Отметим, ранее график предполагаемой подачи тепла в Екатеринбурге выглядел иначе.