В Екатеринбурге погаснет Вечный огонь

В уральской столице на два дня, с 20 по 22 сентября, погаснет Вечный огонь на Широкореченском мемориале, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Причина отключения — проведение ремонтных работ на газопроводе высокого давления.

— Процедура связана с переврезкой газопровода высокого давления 2-й категории в квартале улиц Токарей - Татищева - Пирогова в рамках масштабной реконструкции дорожной сети в районе Центрального стадиона, — отметили в мэрии города.

Вечный огонь не будет гореть с 08:00 утра 20 сентября до 18:00 22 сентября.