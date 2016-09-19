Почти сорок городов и сёл Среднего Урала полностью подчключены к теплу

В Свердловской области уже почти сорок муниципалитетов полностью подключены к отоплению.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, первыми тепло получили жители Махнёво, Пышмы, Тугулыма, Туринска, Баженовского, Байкалово, Краснополянского, Восточного, Калиновского, Ницинского, Туринской Слободы, Сладковского, Усть-Ницинского, Кузнецово, Таборов, Унже-Павинска, Верх-Нейвинска, Верхней Салды, Верхней Туры, ЗАТО Свободный, Красноуфимска, Красноуфимского округа, Староуткинска, Атига, Верхних Серёг, Кленовского, Волчанска, Карпинска, Артинского, Ачитского, Бисертского, Гаринского, Ивдельского, Нижнетуринского, Новолялинского, Сосьвинского и Арамильского городских округов.

В целом по Среднем Уралу отоплением уже обеспечено 42% жилфонда и 71% учреждений социальной сферы.