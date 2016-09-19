Суд Екатеринбурга отправил в колонию экс-директора предприятия за неуплату 24 миллионов рублей налогов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 52-летней жительнице города, не уплатившей более 24 млн. рублей налога на доходы работников предприятия. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Как установил суд, женщина, занимая пост директора предприятия, три года удерживала и не перечисляла в доход бюджета налог на доходы физических лиц — порядка 500 сотрудников организации. Преступление выявили сотрудники налогового органа и оперативники подразделения по экономической безопасности и противодействия коррупции. В отношении горожанки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере).

Рассмотрев дело, суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.