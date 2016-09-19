Уральские ученые разработали формулу препарата против лихорадки Западного Нила

Биологи из УрФУ совместно со специалистами Уральского центра биофармацевтических технологий разработали формулу препарата, способного вылечить смертельно опасную болезнь — лихорадку Западного Нила. Об этом "ОГ" сообщил директор Химико-технологического института Владимир Русинов.

— Разработка команды нашего университета вошла в список лучших изобретений России 2015 года, составленный Роспатентом. Сейчас идут предклинические опыты, успешно завершились испытания препарата на мышах, так как переносчиками заболевания являются комары и клещи, — прокомментировал ситуацию Владимир Русинов.

Отметим, в 2014 году в аптеках России появился противовирусный препарат "Триазавирин", в разработке которого участвовала также команда учёных УрФУ.