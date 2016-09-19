В 35 муниципалитетах переизбрали местные думы

По предварительным данным, из 23 председателей муниципальных дум, которые решили переизбраться на очередной срок, вновь получили мандаты только десять человек. В том числе — экс-председатель думы Малышевского ГО Михаил Кудрявцев, который единственный из бывших председателей дум пошёл на выборы от "Справедливой России", - остальные либо "ЕР", либо самовыдвиженцы. Пока информации о том, был ли вновь избран председатель думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков, нет.

По предварительным данным, среди действующих глав муниципалитетов, которые одновременно исполняют обязанности председателей дум, переизбрался только мэр Алапаевского МО Валерий Заводов. Глава ГО Ревда Андрей Мокрецов и глава Талицкого ГО Александр Толкачёв (который также был в территориальном списке в Заксобрание области, но в областной парламент не прошёл) уступили более сильным конкурентам.

Экс-глава и председатель думы ЗАТО Свободный Владимир Мельников участвовал только в выборах на пост главы муниципалитета (это были одни из последних в Свердловской области выборов мэра путём прямого голосования — Прим. ред)*.

В новый созыв думы Артёмовского ГО не прошла экс-председатель думы и глава муниципалитета ГО Ольга Кузнецова, которая, несмотря на крайне низкие результаты на праймериз, всё-таки решила участвовать в выборах как самовыдвиженец. Как рассказала "ОГ" сама Ольга Кузнецова, на должности главы муниципалитета она останется до выборов нового главы, а обязанности председателя думы будет выполнять человек, выбранный из нового состава депутатов.

Кстати, не прошёл в думу Таборинского МР и Василий Белоусов, возглавлявший до сентября 2015 года Унже-Павинское СП.