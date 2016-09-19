В Екатеринбурге пройдёт этап конкурса "Воспитатель года России-2016"

20 сентября.09:00. В детском саду № 222 стартует второй этап VII Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России-2016" в Свердловской области.

Педагогам дошкольного образования предстоит выполнить задание "Педагогическое занятие с детьми". С 13:15 до 16:00 участники регионального этапа конкурса проведут мастер-классы с юными воспитанниками.

В региональном этапе конкурса примут участие семь педагогов дошкольного образования из Асбестовского, Камышловского, Новоуральского городских округов, Первоуральска, Екатеринбурга, Сухого Лога.

По итогам конкурса будут определены трое участников конкурса, лучший из которых представит Свердловскую область на федеральном этапе Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России-2016". Также победители регионального этапа будут награждены денежными премиями, размер которых составляет 400, 200 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Серова, 14.