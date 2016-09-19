В МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" откроется неделя отраслевых выставок GRAND EXPO-URA

19 сентября 2016, 16:03

20 сентября.11:00. В МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" состоится открытие недели отраслевых выставок GRAND EXPO-URAL.

Это мероприятие объединило выставки: "LESPROM-URAL Professional", "Экспомебель-Урал", "Аквапром-Урал" и "Утилизация".

Сентябрьские выставки, организованные Межрегиональной выставочной компанией – Урал, "Дойче Мессе Рус" при поддержке правительства Свердловской области, традиционно собирают на одной площадке представителей органов власти, бизнеса, науки и промышленности региона.

В 2016 году участниками GRAND EXPO-URAL выступят более 200 компаний из девяти стран: России, Германии, Австрии, Финляндии, Турции, Италии, Японии, Латвии, Белоруссии.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама
Последние новости
Что было раньше