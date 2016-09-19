В МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" откроется неделя отраслевых выставок GRAND EXPO-URA

20 сентября.11:00. В МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" состоится открытие недели отраслевых выставок GRAND EXPO-URAL.

Это мероприятие объединило выставки: "LESPROM-URAL Professional", "Экспомебель-Урал", "Аквапром-Урал" и "Утилизация".

Сентябрьские выставки, организованные Межрегиональной выставочной компанией – Урал, "Дойче Мессе Рус" при поддержке правительства Свердловской области, традиционно собирают на одной площадке представителей органов власти, бизнеса, науки и промышленности региона.

В 2016 году участниками GRAND EXPO-URAL выступят более 200 компаний из девяти стран: России, Германии, Австрии, Финляндии, Турции, Италии, Японии, Латвии, Белоруссии.