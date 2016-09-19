Куйвашев примет участие в открытии выставки, посвящённой Российскому национальному конгрессу кардиологов

20 сентября.12:30. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в открытии и осмотре выставки, посвященной Российскому национальному конгрессу кардиологов, которая состоится в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

В этот же день в 19:00 в Театре оперы и балета состоится торжественное открытие Российского национального конгресса кардиологов, который пройдет в Екатеринбурге с 20 по 23 сентября.

Конгресс проводится с целью реализации государственной политики по модернизации здравоохранения, содействия повышению качества оказания специализированной помощи населению, снижения заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, показатели которых занимают первое место в структуре общей смертности населения России и составляют около 60 процентов.

Это мероприятие наиболее влиятельного профессионального объединения врачей является самым крупным и значимым ежегодным событием для российских кардиологов и врачей, смежных с кардиологией специальностей.