В Екатеринбургской галерее современного искусства открывается выставка "Свет. Тени. Идеальная женщина"

19 сентября 2016, 16:13

24 сентября.11:00. В Екатеринбургской галерее современного искусства открывается выставка современного российского фотохудожника Георгия Майера .

Проект "Свет. Тени. Идеальная женщина" включает в себя более 20 произведений, основным художественным объектом которых является женский образ.

Выставка будет открыта для посещения с 24 сентября по 23 октября. Стоимость входного билета: 200 руб. - полный, 100 руб. - льготный (студенты, пенсионеры).

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