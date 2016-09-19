В Екатеринбургской галерее современного искусства открывается выставка "Свет. Тени. Идеальная женщина"

24 сентября.11:00. В Екатеринбургской галерее современного искусства открывается выставка современного российского фотохудожника Георгия Майера .

Проект "Свет. Тени. Идеальная женщина" включает в себя более 20 произведений, основным художественным объектом которых является женский образ.

Выставка будет открыта для посещения с 24 сентября по 23 октября. Стоимость входного билета: 200 руб. - полный, 100 руб. - льготный (студенты, пенсионеры).