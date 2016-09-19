В Екатеринбурге пройдет выставка фотографий, снятых с крыш города

В галерее Молодежного центра Б-6 (ул. Бетонщиков, 6А) 25 сентября в 16.00 откроется необычная выставка "На высоте". Экспозиция фотографий, сделанных руферами Екатеринбурга, будет работать до 2 октября, сообщает куратор проекта Ассоль Шабурова.

— Я занимаюсь руфингом около четырёх лет, за это время успел покорить многие крыши Екатеринбурга, Стамбула, Санкт-Петербурга, Бангкока. Самое высокое здание, на которое я забирался, - небоскреб ОКО "Москва-Сити" высотой 300 метров (100 этажей). Меня привлекают необычные виды с крыш, которые мало кто может увидеть, поэтому я отправил несколько своих фотографий на конкурс, чтобы поделиться красотой и ощущением уединения, которое возникает у меня, когда я забираюсь наверх, — рассказал "ОГ" автор конкурсных работ, опытный руфер Артур Тирский.