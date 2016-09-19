В "Академическом" построят дождевые коллекторы

В микрорайоне "Академический" (Екатеринбург) решено проложить 25,6 тыс. кв. метров дождевых и дренажных коллекторов. Приказ областного министерства строительства и развития инфраструктуры об утверждении проекта межевания для строительства этих объектов опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Речь идёт о планах обустройства на семи земельных участках в квартале улиц Анатолия Мехренцева — Академика Сахарова — Чкалова новых коллекторов для стока дождевых вод.

Напомним, в микрорайоне "Академический" возводятся жилые дома общей площадью девять млн кв. метров. После завершения строительства всех зданий там будут жить 350 тыс. человек.