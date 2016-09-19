20 сентября.13:00. В Екатеринбурге стартует Всероссийская акция по анонимному и бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию.

В рамках данной акции в десяти городах России в торговых центрах открываются комплексы тестирования на ВИЧ. Организатором масштабного мероприятия выступил Минздрав Российской Федерации. Акции уже прошли в Иркутске, Кемерово, Барнауле, Челябинске. Почти девять тысяч россиян приняли участие в тестировании.

В течение двух недель горожане и гости Екатеринбурга с 12.00 до 20.00 смогут узнать свой ВИЧ-статус методом экспресс-теста.

В открытии примут участие:

Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Российской Федерации Тереза Касаева ;

; Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Российской Федерации, главный врач ФКУ "Республиканская клиническая инфекционная больница Министерства здравоохранения Российской Федерации" Евгений Воронин ;

; Заместитель председателя координационной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области, первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Елена Лайковская ;

; Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Диляра Медведская ;

; Российский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в упражнении на параллельных брусьях Давид Белявский .

Мероприятие состоится у торгового центра "Радуга-Парк".