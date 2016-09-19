В Екатеринбурге стартует Всероссийская акция по анонимному и бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию
19 сентября 2016, 16:18
20 сентября.13:00. В Екатеринбурге стартует Всероссийская акция по анонимному и бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию.
В рамках данной акции в десяти городах России в торговых центрах открываются комплексы тестирования на ВИЧ. Организатором масштабного мероприятия выступил Минздрав Российской Федерации. Акции уже прошли в Иркутске, Кемерово, Барнауле, Челябинске. Почти девять тысяч россиян приняли участие в тестировании.
В течение двух недель горожане и гости Екатеринбурга с 12.00 до 20.00 смогут узнать свой ВИЧ-статус методом экспресс-теста.
В открытии примут участие:
- Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Российской Федерации Тереза Касаева;
- Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Российской Федерации, главный врач ФКУ "Республиканская клиническая инфекционная больница Министерства здравоохранения Российской Федерации"Евгений Воронин;
- Заместитель председателя координационной комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области, первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Елена Лайковская;
- Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Диляра Медведская;
- Российский гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в упражнении на параллельных брусьях Давид Белявский .
Мероприятие состоится у торгового центра "Радуга-Парк".
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