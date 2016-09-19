В Свердловской области на карантин закрылись группы в восьми детсадах

На Среднем Урале, по данным на 19 сентября, на карантин закрыли семь классов в трёх школах и 11 групп восьми детских садов. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В регионе за минувшую неделю, с 12 по 18 сентября, медики зарегистрировали 26,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Заболеваемость составляет 65,3 на 10 тыс. населения. Этот показатель на 3% ниже уровня эпидемиологического порога. Как отмечает санитарное ведомство, наибольший темп прироста заболеваемости зафиксирован среди школьников.

Кроме того, на Среднем Урале зарегистрировано 436 случаев пневмонии. Показатель заболеваемости оставляет 10,7 на 100 тыс. населения.