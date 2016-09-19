Путин о результатах выборов: россияне выбирают стабильность и доверяют ведущей политической силе

Президент России Владимир Путин, комментируя итоги выборов в Госдуму 7-го созыва заявил, что жители страны в условиях неопределённости выбирают стабильность, доверяют правительству РФ и "Единой России". Об этом сообщает ТАСС.

— В условиях вот этих самых сложностей, большого количества неопределённостей, рисков, люди, безусловно, выбирают так называемую стабильность и доверяют ведущей политической силе, которая опирается на партию "Единая Россия" в парламенте, доверяют тому, что все мы будем действовать профессионально и в интересах граждан страны, — сказал Владимир Путин.

По словам президента, итоги кампании показали реакцию людей на попытки внешнего давления на страну и попытки извне раскачать ситуацию в России. При этом власти должны слышать все политические силы, в том числе и не попавшие в Госдуму, развивать в стране многопартийную систему, поддерживать гражданское общество, в том числе и патриотически ориентированные НКО. Владимир Путин рассчитывает на консолидированную работу новой нижней палаты российского парламента и правительства РФ.

Напомним, в минувшее воскресенье, 18 сентября, в России состоялся Единый день голосования. Уральцам предстояло выбрать депутатов Госдумы, Заксобрания и местных дум. На выборах в российский парламент свердловчане отдали предпочтение представителям "Единой России".