Самые интересные выставки и форумы Среднего Урала конца 2016 года

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час назад
Кто распространил фальшивый номер «Областной газеты»?
Как раз накануне страстной, в смысле, предвыборной субботы 17 сентября в почтовых ящиках многих екатеринбуржцев появился двойник «Областной газеты».
час назад
Армейский спурт* на Урале
С появлением Жукова на Урале изменилась и спортивная жизнь в войсках округа
16 сентября 2016
«Не хочу учиться!»
Как родителям и детям грамотно вернуться к школьным занятиям?
16 сентября 2016
Порядок в доме по японской методике
Казалось бы, наводить чистоту в доме все умеют с самого детства, никакой «велосипед» в этом деле уже не изобрести. Однако в последнее время в магазинах всё чаще встречаются книги о том, как оптимизировать уборку, а Интернет пестрит статьями на эту тему. Их авторы на полном серьёзе советуют, с какого угла дома нужно начать мыть пол, чтобы потратить меньше усилий, или какой способ вытирания пыли наименее энергозатратный.
16 сентября 2016
Игры, в которые играют семьи
Настольные игры в моём доме были всегда. Я с удовольствием играла в них в студенческие годы, потом с коллегами по работе, а теперь главные «соперники» по игре — мои же дети.
16 сентября 2016
90 процентов абитуриентов приходят в вуз с родителями
Задача родителей – подготовить ребёнка к взрослой жизни. Первый ответственный шаг после получения аттестата зрелости, как правило, – выбор профессии и учебного заведения. В последние годы этот выбор за ребёнка зачастую делают мамы и папы.
16 сентября 2016
Экономия в семейном путешествии
Летние каникулы только закончились, но мудрые родители уже планируют новый семейный отдых — между семестрами или на новогодние праздники. О том, почему это нужно делать заранее и как сэкономить, рассказывает Марина Черкасова, председатель Свердловского областного отделения Российского детского фонда:
16 сентября 2016
В Екатеринбурге прошла Олимпиада для пенсионеров
16 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области, состоялся спортивный праздник для людей пожилого возраста «Наша Олимпиада!»
16 сентября 2016
В здании православного храма открыли музей народной живописи
В 1978 году в Нижней Синячихе открылся музей уральской народной живописи. Основой стала личная коллекция алапаевского краеведа Ивана Самойлова.
15 сентября 2016
Абитуриенты стали чаще выбирать «земные» профессии
Вчера представители вузов Среднего Урала подвели итоги приёмной кампании. В высших учебных заведениях Свердловской области в этом году было около 16 тысяч бюджетных мест. Абитуриенты могли подать заявления не более чем в пять вузов.