Самые интересные выставки и форумы Среднего Урала конца 2016 года

Правительство Свердловской области уточнило даты выставок и конгрессных мероприятий, которые пройдут в Екатеринбурге до конца 2016 года. Такое распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Выставочное "меню" от уральцев на ближайшие четыре месяца выглядит так: