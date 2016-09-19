Свердловчанка, живущая в Ирландии, о том как голосовали русские

Уроженка Екатеринбурга Мария Васильева уже несколько лет вместе с мужем(оба выпускники Уральского федерального университета) живёт и работает в Ирландии. Тем не менее, в Единый день голосования в РФ, они решили принять участие в выборах. Как проходило голосование Мария рассказала в коротком интервью "ОГ".

- Вы уже несколько лет не живёте в России и пока не планируете возвращаться. Почему решили голосовать?

- Мы голосовали всегда, это даже не вопрос. Законы, которые сейчас принимает правительство, распространяются в том числе на уехавших - нам необходимо сообщать на родину об иностранных счетах, доходах, недвижимости, получении вида на жительство. Многим не нравится такой тотальный контроль, поэтому голосованием пытаемся как-то повлиять на систему. К тому же в России наши родственники и друзья, хочется чтобы им жилось лучше. Свой выбор мы делаем в основном ориентируясь на то, что читаем в российских медиа.

- Где располагался ваш избирательный участок? На фото, которое ты разместила в Instagram, видно ковры и советские тумбочки.

- Голосование проходило в посольстве России в Дублине. Интерьер, насколько я знаю, во всех посольствах идентичный, стараются сделать его максимально похожим на российский - отсюда вся атрибутика. На участке стоял стенд с информацией о партиях и одномандатниках по округам, две кабинки для голосования. Телевизор транслировал канал "Россия", там сообщались текущие итоги выборов, был наблюдатель и три человека регистрировали пришедших. На выборах посольства привязывают к разным регионам, нам достался Алтайский Край. Голосовать можно было, как и в России, с восьми утра до восьми вечера. Мы пришли уже к самому закрытию, поскольку работали днём, и были последними на участке.

- Какова была явка?

- На странице посольства в Фейсбуке писали, что на 16.00 явка была 201 человек. Посольство обещало разместить информацию об итогах голосования, будет интересно посмотреть результаты. По разговорам, все ирладские знакомые нашего возраста голосовали за оппозицию.