Обзор криминальной хроники понедельника, 19 сентября

В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту гибели пешехода под колёсами иномарки. Трагедия произошла 18 сентября в 22:15 на перекрёстке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна. Как установили автоинспектоы, 28 -летний водитель Opel сбил насмерть 21-летнего пешехода, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Мужчина умер на месте от полученных травм.

Прокуратура Красноуральска направила в суд материалы уголовного дела в отношении Евгения Медведева, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшее смерть человека.Об этой трагедии "ОГ" писала в начале мая. Как установило следствие, конвертерщик Евгений Медведев нарушил правила безопасности при проведении работ и прямые указания мастера, руководившего процессом конвертирования.

В Каменске-Уральском полиция возбудила уголовное дело по статье "вандализм" после того, как местную жительницу атаковали коллекторы. Сообщение правоохранителям поступило 14 сентября около 22:00 о том, что некий гражданин испортил надписями с требованием вернуть долг стены в подъезде и повредил домофон. По требованию прокуратуры, силовики возбудили уголовное дело.