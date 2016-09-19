Сборная России стартовала с победы на Кубке Ельцина-2016

В Екатеринбурге на площадке Дворца игровых видов спорта (ДИВС) сегодня вечером стартовал волейбольный турнир Кубок Ельцина-2016.

В матче открытия встретились вторая и третья команды по итогам прошлогоднего клубного чемпионата мира -краснодарское "Динамо" и швейцарский "Волеро", выступающий под флагом сборной клубов Швейцарии. Со счётом 3:0 (25:15, 25:18, 25:17) выиграли волейболистки из Цюриха.

Во втором матче первого игрового дня сборная клубов России, сформированная на базе свердловской "Уралочки-НТМК", также в трёх партиях (25:17; 25:17; 25:16) обыграла команду Турции.