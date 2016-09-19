"Автомобилист" в серии буллитов взял вверх над питерским СКА

Екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в серии буллитов обыгал питерский СКА со счётом 3:2.

Ровно две минуты потребовалось питерцам, чтобы открыть счёт. Шайбу забросил Евгений Кетов.

Но во втором периоде сначала Дмитрий Моня сократил отставание - 1:1, а потом Петр Коукал вывел свердловчан вперёд - 2:1. Однако удержать преимущество "Автомобилист" не смог и в конце третьего периода (за семь минут до конца) пропустил шайбу. Отличился Александр Баранов.

Овертайм победителя не ввыявил. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты"Автомобилиста". Победный буллит на счету Коукала.

После одиннадцати игр свердловчане с 19 очками занимают занимают второе место в восточной Конференции.

Следующий матч "лоси" проведут 21 сентября. Команда на домашнем льду примет аутсайдера Западной конференции - череповецкую "Северсталь".