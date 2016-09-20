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Сборная России по хоккею одержала первую победу на Кубке Мира

20 сентября 2016, 07:54

Сборная России одержала волевую победу во втором матче группового этапа Кубка Мира по хоккею над сборной звёзд Северной Америки со счетом 4:3 (0:1, 4:1, 0:1).

Начало встречи осталось за североамериканцами. Уже на 6-ой минуте молодые звёзды Канады и США открыли счёт: Коннор Макдэвид после сольного прохода сделал передачу, которую замкнул Остон Мэтьюз.

После матча со шведами один из лидеров нашей сборной - свердловчанин Павел Дацюк отмечал, что команде необходимо действовать агрессивнее, однако в первом периоде эта агрессия привела лишь к двум удалениям Евгения Кузнецова.

Во втором периоде шайбы влетали в ворота команд куда активнее, чем в первом. В середине игрового отрезка в течение двух минут россияне не только смогли счёт сравнять, но и вышли вперёд.

Сначала после броска Владислава Наместникова шайба залетела в ворота североамериканцев от конька голкипера Мюррэя, а уже через минуту Никита Кучеров нанес точный бросок с близкого расстояния. Под занавес периода сборная России отличилась ещё дважды, доведя счёт до крупного. Шайбы на счету Евгения Кузнецова и Владимира Тарасенко, которому ассистировал Павел Дацюк. Однако североамериканцы не сдавались и смогли одну шайбу отквитать усилиями Моргана Райли, сохранив тем самым интригу в матче.

Третий период североамериканцы начали очень активно и смогли сократить отставание до минимума: шайба на счету Райан Хопкинс-Ньюджентс. Однако на большее сборную молодых звёзд не хватило.

Отдельно стоит сказать о голкипере нашей команды Сергее Бобровском, который выручал своих товарищей не раз.

Таким образом, сборная России одержала первую победу на Кубке Мира. Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут против команды Финляндии.

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