Сборная России по хоккею одержала первую победу на Кубке Мира

Сборная России одержала волевую победу во втором матче группового этапа Кубка Мира по хоккею над сборной звёзд Северной Америки со счетом 4:3 (0:1, 4:1, 0:1).

Начало встречи осталось за североамериканцами. Уже на 6-ой минуте молодые звёзды Канады и США открыли счёт: Коннор Макдэвид после сольного прохода сделал передачу, которую замкнул Остон Мэтьюз.

После матча со шведами один из лидеров нашей сборной - свердловчанин Павел Дацюк отмечал, что команде необходимо действовать агрессивнее, однако в первом периоде эта агрессия привела лишь к двум удалениям Евгения Кузнецова.

Во втором периоде шайбы влетали в ворота команд куда активнее, чем в первом. В середине игрового отрезка в течение двух минут россияне не только смогли счёт сравнять, но и вышли вперёд.

Сначала после броска Владислава Наместникова шайба залетела в ворота североамериканцев от конька голкипера Мюррэя, а уже через минуту Никита Кучеров нанес точный бросок с близкого расстояния. Под занавес периода сборная России отличилась ещё дважды, доведя счёт до крупного. Шайбы на счету Евгения Кузнецова и Владимира Тарасенко, которому ассистировал Павел Дацюк. Однако североамериканцы не сдавались и смогли одну шайбу отквитать усилиями Моргана Райли, сохранив тем самым интригу в матче.

Третий период североамериканцы начали очень активно и смогли сократить отставание до минимума: шайба на счету Райан Хопкинс-Ньюджентс. Однако на большее сборную молодых звёзд не хватило.

Отдельно стоит сказать о голкипере нашей команды Сергее Бобровском, который выручал своих товарищей не раз.

Таким образом, сборная России одержала первую победу на Кубке Мира. Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут против команды Финляндии.