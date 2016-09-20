Личность стрелявшего в студентку на Уралмаше пока не установлена

20 сентября 2016, 09:36

Полиция пока не установила личности всех участников инцидента, произошедшего 18 сентября на улице Коммунистической в Екатеринбурге. В результате стрельбы из пневматического пистолета девушка получила ранение в область лица.

- Около 3:00 в отдел полиции №15 поступило сообщение о том, что в районе дома №14 на улице Коммунистической неизвестный произвел выстрел (предположительно из пневматического пистолета) в девушку, причинив ей телесные повреждения, - говорится в официальном сообщении отделения по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

По информации полицейских, неизвестный стрелок скрылся на автомобиле, его личность пока также не установлена.

Между тем, по информации некоторых СМИ, причиной конфликта стала ссора между двумя девушками из-за не возвращённых вовремя вещей. Вместе со своими знакомыми девушка якобы приехала выяснять отношения с потерпевшей, и после словесной ссоры один из находившихся в  машине молодых людей выстрелил студентке в лицо. Тем не менее, в полиции эту информацию подтверждать отказываются. Проверка продолжается.

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