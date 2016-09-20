В Екатеринбурге состоялся митинг "Спасибо за доверие!"

На площади Труда в Екатеринбурге прошёл митинг "Спасибо за доверие!", посвящённый окончанию избирательной кампании на Среднем Урале. Об этом сообщил департамент информполитики главы региона.

Напомним, по результатам состоявшихся выборов более 40% голосов свердловчан получили единороссы.

— Ещё раз благодарю всех избирателей Свердловской области за высокую ответственность, сознательность, чёткую гражданскую позицию, — обратился к участникам митинга губернатор Евгений Куйвашев.

По его мнению, 18 сентября уральцы сделали шаг к сохранению политической стабильности в нашем регионе.

Алексей Балыбердин, вошедший по итогам голосования в число депутатов, избранных в Госдуму от Среднего Урала, высказал благодарность в адрес своих земляков-тагильчан, которые "доказали, что могут сплотиться и сделать правильный выбор для будущего развития страны".

Фото: департамент информполитики губернатора