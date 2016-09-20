Обзор криминальной хроники вторника, 20 сентября

Риелтор, обманувшая клиентов на более чем 24 миллиона, проведёт в колонии 4 года. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Елены Евсеевой, которая вместе с сообщником обманула 30 жителей Екатеринбурга, пожелавших приобрести квартиру в ЖК "Каменный ручей": мошенница представлялась сотрудником компании, у которой с администрацией Екатеринбурга заключён договор о реализации программы материальной помощи малообеспеченным гражданам, в соответствии с чем коммерческая стоимость квартиры снижается до её себестоимости, что не соответствовало действительности. Потерпевшие выплачивали Евсеевой от 30 до 45 % стоимости квартиры в зависимости от условий договора, сообщили в областной прокуратуре.

Двое жителей Верхнего Тагила, отобрав охотничье ружьё у местного жителя, устроили стрельбу. Потерпевший рассказал, что к нему в гости пришел знакомый с приятелем. После совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из мужчин ножом для резьбы по дереву нанёс несколько ударов по телу и рукам хозяина квартиры. Затем, сломав замок сейфа, злоумышленник достал оружие и боеприпасы. После этого пьяные правонарушители до полусмерти избили хозяина и отправились "гулять". Прогуливаясь в ночное время по городу с оружием в руках, подозреваемые производили беспорядочные выстрелы в воздух и в сторону окон жилых домов. Оба мужчины были задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 162 УК РФ - "разбой", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Екатеринбуржец, насмерть забивший собутыльника, отправится в колонию на 13 лет. Как сообщило следственное управление СКР, 37-летний ранее судимый местный житель признан виновным в умышленном нанесении телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Трагический инцидент произошёл ещё 23 февраля: подсудимый, находясь в гостях у пожилого мужчины, проживавшего в квартире дома по улице Билимбаевской, распивал с ним и со своей знакомой спиртное. В ходе распития между гостем и хозяином произошел конфликт, на почве которого злоумышленник жестоко избил своего оппонента. Потерпевший получил тяжёлые травмы, от которых впал в состояние комы и через два месяца скончался в больнице. При назначении наказания суд учёл наличие неснятых и непогашенных судимостей.

Дело экс-заместителя главы Белоярского ГО Сергея Прохоренко передано в суд. Как сообщила прокуратура Свердловской области, бывший чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 6 статьи 290 УК РФ -"получение взятки в особо крупном размере". По версии гособвинения, за содействие в получении муниципальных контрактов в рамках подготовки к отопительному сезону в 2014-2015 году Прохоренко получил от представителей подрядчика более 3,3 млн рублей. Сейчас экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Двое несовершеннолетних участников дорожного движения пострадали в течение часа в ДТП в Екатеринбурге. Отдел ГИБДД по Екатеринбургу проверяет обстоятельства двух ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние. В 12:35 на 8 км дублера Сибирского тракта водитель автомашины Toyota Corolla, двигаясь со стороны Егоршинского подхода в сторону 40 лет ВЛКСМ, не справился с управлением и допустил наезд на впереди стоящее транспортное средство Ford Focus, водитель которого пропускал пешеходов, идущих по регулируемому переходу. В результате пострадали два пассажира "фокуса", в том числе - 15-летняя девочка. Буквально одновременно с данным ДТП дорогу на Сибтракте не поделили два Chevrolet, Cruz и Lanos. Водитель "круза", отъезжая от остановки общественного транспорта "ДК им. Ю.Гагарина", решил, что успеет проскочить, но, допустил столкновение с "ланосом", ехавшим в сторону центра. В результате с места ДТП в детскую ГКБ №9 была доставлена 7-летняя пассажирка Chevrolet Lanos.