Краснотурьинск стал ТОРом

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14 часов назад
День голосования: как это было?
В Свердловской области одновременно выбирали депутатов в Госдуму, Заксобрание и 35 местных дум.
15 часов назад
Павел Крашенинников: «Эту кампанию я сравниваю со своими первыми выборами»
Председатель комитета Госдумы по законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ в этом году возглавил свердловский партсписок «Единой России» на выборах в Госдуму.
15 часов назад
Омбудсмен выступила за отмену открепительных удостоверений
В день голосования свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова объехала 28 избирательных участков в Екатеринбурге. Ещё 46 мест для голосования по региону посетили сотрудники её аппарата. После рейда она поделилась своими выводами с корреспондентом «ОГ», который её сопровождал.
16 часов назад
«Единая Россия» серьёзно усилила свои позиции
«Люди видят стремление ведущей политической силы страны добиваться результатов»
22 часа назад
Кресла в свердловском Заксобрании займут депутаты четырёх фракций
В Законодательном собрании Свердловской области нового созыва будет сформировано четыре фракции. По предварительным итогам выборов, "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ преодолевают пятипроцентный барьер.
15 сентября 2016
Наша сила — уральцы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции в Доме журналистов
призвал голосовать за ответственных людей
15 сентября 2016
Верхней Пышме невыгодно участвовать в «Большом Екатеринбурге»
В среду генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын вместе с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым провели встречу с работниками АО «Уралэлектромедь» (входит в состав УГМК) и жителями Верхней Пышмы.
15 сентября 2016
Партийные лидеры избежали личных встреч с избирателями
Накануне выборов Свердловскую область нередко упоминают в числе регионов, где сильны оппозиционные настроения. На фоне таких заключений на Среднем Урале, казалось бы, партии должны вести наиболее активную избирательную кампанию.
15 сентября 2016
«Наши избиратели не хотят бросаться на амбразуру, они хотят твёрдой политики»
Завтра — день тишины. Всё, что могли сказать кандидаты и партии во время избирательной кампании, уже сказано. Финальным и самым масштабным аккордом этой предвыборной гонки стал форум сторонников партии «Единая Россия», который состоялся 7 сентября во Дворце игровых видов спорта под девизом «Команда Урала — сила Урала».
14 сентября 2016
Евгений Куйвашев более часа отвечал на вопросы преподавателей и студентов УрФУ
Только нахождение в отпуске позволило лидеру региона Евгению Куйвашеву посвятить фактически целый день работе в Наблюдательном совете Уральского федерального университета и встрече с преподавателями и студентами вуза. Обсуждались стратегия развития нескольких институтов вуза на трёхлетний период, итоги приёмной кампании, а также вопросы продвижения имиджа университета среди разных целевых аудиторий.