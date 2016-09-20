Краснотурьинск стал ТОРом

Правительство РФ приняло постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития "Краснотурьинск".

Как сообщает пресс-служба правительства России, тема создания на территории страны трёх ТОРов обсуждалась на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

— Хотел бы вас проинформировать, что подписал документы о формировании в трёх моногородах — это Краснотурьинск, Надвоицы и Анжеро-Судженск — территорий опережающего социально-экономического развития. По этим трём городам приняты решения, которые позволят создать более шести тысяч новых рабочих мест, в том числе на малых и средних предприятиях, — сказал на заседании председатель правительства России Дмитрий Медведев.