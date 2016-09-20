Сергей Лавров прибыл на Генассамблею ООН

20 сентября 2016, 11:31

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл во вторник, 20 сентября, в Нью-Йорк для участия в 71-й Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций. Ожидается, что уже сегодня глава российского внешнеполитического ведомства встретится со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

По информации МИД РФ, рабочая программа Сергея Лаврова на полях сессии Генассамблеи ООН включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. Ожидается также, что 23 сентября Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии на Генассамблее.

Отметим, накануне Дамаск официально заявил о выходе из установленного неделю назад режима прекращения боевых действий: официальные власти страны сообщили, что не намерены соблюдать перемирие в одностороннем порядке - за неделю боевики обстреливали позиции правительственных войск более 400 раз. Таким образом, США в нарушение договорённостей с Россией так и не провели размежевание "умеренной оппозиции" и террористов; кроме того, именно США и коалиция нанесли удар по позиции правительственных войск в районе Дэйр-эз-Зор, в результате чего погибли более 60 военнослужащих и ещё более 100 получили ранения. 

Между тем, госдепартамент США обвинил Дамаск в расстреле гуманитарного конвоя ООН в Алеппо, в результате чего погибли представители миссии международной организации. В свете случившегося США готовы пересмотреть будущие перспективы сотрудничества с Россией.

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