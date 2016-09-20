Улицу Ирбитскую закроют для проезда почти на два месяца

Реклама
Новое в рубрике
Земства
17 часов назад
В 35 муниципалитетах переизбрали думы. В одном – главу
По предварительным данным, из 23 председателей муниципальных дум, которые решили переизбраться на очередной срок, вновь получили мандаты только десять человек.
18 часов назад
В Екатеринбурге для футбольных фанатов не хватает 577 номеров в отелях
При этом уже сейчас город готов обеспечить гостиницами официальные делегации ФИФА на чемпионате мира по футболу 2018 года.
16 сентября 2016
На Среднем Урале уже капитально отремонтировано в четыре раза больше домов, чем за весь 2015 год
К 15 сентября в Свердловской области официально приняты в эксплуатацию 518 капитально отремонтированных многоквартирных домов — только за последнюю неделю число официально принятых объектов увеличилось на 117 единиц. Ещё в 238 жилых зданиях сейчас идёт оформление документов о завершении работ. Для сравнения, за весь 2015 год отремонтировать удалось в четыре раза меньше — 134 дома. На днях министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов побывал в Нижнем Тагиле, где в прошлом году ситуация была наиболее напряжённой.
16 сентября 2016
К зиме Верхние Серги целиком перейдут на газ
В Верхних Сергах успешно завершился очередной этап газификации — ещё более 500 потребителей распрощались с дорогостоящим теплом от котельной завода «Бурмаш». Муниципалитету осталось запустить последний, уже строящийся участок газопровода, на который в этом году по распоряжению правительства Свердловской области дополнительно выделили 15 миллионов рублей.
14 сентября 2016
Две Салды начали учиться по-новому
Салдинцы превратили будничный сентябрьский день в настоящий День открытий.
14 сентября 2016
Губернатор провинции Хэйлунцзян озвучил план по технологическому сотрудничеству с Россией
Технологическое и промышленное сотрудничество с Россией должно стать основой для повышения конкурентоспособности предприятий региона, сказал губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао на встрече с руководителями 580 промышленных предприятий, вузов, технологических парков и научных центров, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».
13 сентября 2016
В Суксуне по просьбе свердловчан открыли памятник
В посёлке Суксун Пермского края установлен памятник труженикам тыла. Он посвящён тем, кто в военные годы трудился на оптико-механическом заводе. Инициаторами открытия мемориала стали известный уральский журналист Борис Кортин и ветеран-металлург из Нижнего Тагила Соломон Арш.
13 сентября 2016
Увеличено финансирование свердловских поликлиник
С 1 сентября норматив на одного прикреплённого к медицинской организации жителя увеличен на пять рублей и теперь составляет 201 рубль в месяц. До конца года в поликлиники будет направлено дополнительно около 66 миллионов рублей, а общая сумма финансирования поликлиник из системы обязательного медицинского страхования составит в этом году 15,7 миллиарда рублей.
13 сентября 2016
Должники получат отопление последними
Отопительный сезон в нескольких муниципалитетах Свердловской области уже стартовал, но основная часть потребителей региона получит тепло после 15 сентября. В областном министерстве энергетики и ЖКХ ждут своевременного и безаварийного начала сезона — на подготовку к нему область потратила 5,5 миллиарда рублей.
13 сентября 2016
Принимали консулов и Баскова — примут и болельщиков
Правительство Свердловской области утвердило перечень муниципалитетов, которые примут участников и болельщиков чемпионата мира по футболу в 2018 году. Документ опубликован на портале правовой информации pravo.gov66.ru. В список из 21 территории наряду с крупными городами — Нижним Тагилом и Каменском-Уральским — попал Малышевский городской округ, население которого немногим превышает 10 тысяч жителей. Ожидается, что на мундиаль приедет 57 тысяч фанатов.