Улицу Ирбитскую закроют для проезда почти на два месяца

Строители ООО "Центр подрядов "Атомстройкомплекс" перекроют движение транспорта на улице Ирбитской от улицы Данилы Зверева, 16 до улицы Ирбитской, 4 с 20 сентября по 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Рабочие проведут на участке строительно-монтажные работы по прокладке сетей будущего жилого комплекса.