Улицу Гагарина в Екатеринбурге закроют на ремонт на три дня

Рабочие ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" перекроют движение транспорта по улице Гагарина от Малышева до Первомайской с 00:00 20 сентября до 06:00 23 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Перекрытия связаны с ремонтом проезжей части улицы Гагарина.

Напомним, согласно муниципальному контракту, срок окончания всех ремонтных работ в Екатеринбурге - 15 октября.