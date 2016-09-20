Готовится проект трамвайной линии от "Академического" к центру города

В Екатеринбурге будет построена новая трамвайная линия между улицами Евгения Савкова и Вильгельма де Генина. Приказ областного министерства строительства и развития инфраструктуры о начале подготовки необходимых документов опубликован на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Согласно этому документу за разработку проектной документации берётся компания "ЛСР-Строй". Новая трамвайная линия должна связать с центром столицы Урала новые микрорайоны "Мичуринский" и "Академический".

Напомним, в одном "Академическом" после завершения строительства всех запроектированных там многоэтажных домов будет жить около 350 тыс. человек.