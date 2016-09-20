Сотрудники МЧС научат екатеринбуржцев мерам пожарной безопасности

20 сентября 2016, 11:33

21 сентября в 10:30 на улице Софьи Ковалевской, 8 в Екатеринбурге начнётся рейд МЧС  в жилой сектор в рамках профилактической операции "Отопление". Сотрудники МЧС проведут в ходе рейда обучение населения мерам пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС посетят жилые дома, расположенные в микрорайоне Пионерском. Инспектора государственного пожарного надзора напомнят гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Кроме того, жильцам будут продемонстрированы средство обнаружения пожара – пожарный извещатель и средство пожаротушения – огнетушитель. Сотрудники МЧС расскажут о пользе этих приборов для обеспечения собственной безопасности, напомнят телефоны экстренных служб и действия при возникновении пожара.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама
Последние новости
Что было раньше