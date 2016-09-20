Сотрудники МЧС научат екатеринбуржцев мерам пожарной безопасности

21 сентября в 10:30 на улице Софьи Ковалевской, 8 в Екатеринбурге начнётся рейд МЧС в жилой сектор в рамках профилактической операции "Отопление". Сотрудники МЧС проведут в ходе рейда обучение населения мерам пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС посетят жилые дома, расположенные в микрорайоне Пионерском. Инспектора государственного пожарного надзора напомнят гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. Кроме того, жильцам будут продемонстрированы средство обнаружения пожара – пожарный извещатель и средство пожаротушения – огнетушитель. Сотрудники МЧС расскажут о пользе этих приборов для обеспечения собственной безопасности, напомнят телефоны экстренных служб и действия при возникновении пожара.