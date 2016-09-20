Наина Ельцина вручила 90 лучшим студентам и аспирантам УрФУ стипендии

В Екатеринбурге Наина Ельцина наградила 90 студентов и аспирантов УрФУ стипендией первого Президента России, сообщила "ОГ" специалист по связям с общественностью Ельцин Центра Елена Волкова.

- Стипендии вручаются за отличную учебу, хорошие результаты в научно-исследовательской работе, активное участие в творческой, спортивной и общественной жизни. Стипендиаты будут получать по 4 тыс. рублей каждый месяц в течение учебного года, - рассказала Елена Волкова.

Фото: УрФУ

Справка.

Стипендия первого Президента России Б. Н. Ельцина была учреждена для студентов и аспирантов университета в 2002/2003 учебном году. Ее стипендиатами ежегодно становились 50 лучших студентов и аспирантов университета, прошедших специальный конкурс. С 2010 года количество стипендий было увеличено до 90. Наряду с отличной учебой, основным критерием отбора стипендиатов являются хорошие результаты научно-исследовательской работы, а также активное участие в творческой, спортивной и общественной жизни.

Стоит отметить, что первое вручение именных стипендий, состоявшееся в феврале 2003 года, проводил лично Борис Ельцин. В 2008 году университету официально было присвоено имя первого Президента России.