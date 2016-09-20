Индекс промпроизводства на Среднем Урале вырос на 4,7%

По итогам первых восьми месяцев 2016 года индекс промышленного производства на предприятиях Свердловской области на 4,7% превысил аналогичный показатель прошлого года.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, это объясняется увеличением объёмов выпуска продукции на обрабатывающих производствах и на предприятиях, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

Они за январь-август 2016 года продемонстрировали рост на 5,6 — 5,8%. Кроме того, неплохо идёт добыча полезных ископаемых на Среднем Урале. Но в этой сфере плюс совсем небольшой — всего на 0,4%.