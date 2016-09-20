Прожиточный минимум на Среднем Урале в четвёртом квартале увеличился на 2%

Областной премьер Денис Паслер подписал постановление, устанавливающее прожиточный минимум на IV квартал 2016 года. Этот показатель в среднем увеличился на 2%.

По словам министра экономики Свердловской области Дмитрия Ноженко, прожиточный минимум в расчёте на душу населения составит 10230 рублей. Для трудоспособных жителей нашего региона он равен 10898 рублям, для пенсионеров — 8408, для детей — 10590.

По сравнением с аналогичным показателем за третий квартал нынешнего года рост прожиточного минимума в среднем на душу населения составил 2,2%, для трудоспособных граждан — 2,4%, для пенсионеров — 2,3%, для детей — 1,4%.

Дмитрий Ноженко объяснил решение об увеличении этого показателя подорожанием ряда продуктов. Это заставило сделать больше и социальные выплаты, размер которых исчисляется исходя из прожиточного минимума.