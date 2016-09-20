Картина Андрея Кончаловского "Рай" номинирована на "Оскар"

Кинолента "Рай" работы российского режиссёра Андрея Кончаловского выдвинута от России на соискание престижной премии за заслуги в области кинематографа "Оскар", сообщает телеканал "Культура".

Картина, снятая в чёрно-белом формате, рассказывает о людях, жизни которых пересеклись во время Второй Мировой войны. Действие фильма разворачивается преимущественно в немецком концлагере.

Отметим, ранее "Рай" был удостоен высшей награды Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссёрскую работу. Это уже второй "Серебрянный лев" Кончаловского: первого он был удостоен в 2014 году за фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына".