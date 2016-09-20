ФК "Урал" проведёт специальный забег для болельщиков в рамках всероссийской акции "Кросс наций"

20 сентября 2016, 12:50

25 сентября в 11:50 на площади имени Кирова перед Уральским федеральным университетом футбольный клуб "Урал" проведёт специальный забег для болельщиков. Мероприятие пройдёт в рамках всероссийской акции "Кросс наций".

В забеге примут участие воспитанники детско-юношеской школы "Урал" и игроки команды "Урал-2" в полном составе. Маршрут забега составит 2018 метров - так участники поддержат проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

"Урал" и его болельщики стартуют сразу после VIP-гостей.

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