ФК "Урал" проведёт специальный забег для болельщиков в рамках всероссийской акции "Кросс наций"

25 сентября в 11:50 на площади имени Кирова перед Уральским федеральным университетом футбольный клуб "Урал" проведёт специальный забег для болельщиков. Мероприятие пройдёт в рамках всероссийской акции "Кросс наций".

В забеге примут участие воспитанники детско-юношеской школы "Урал" и игроки команды "Урал-2" в полном составе. Маршрут забега составит 2018 метров - так участники поддержат проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Урал" и его болельщики стартуют сразу после VIP-гостей.