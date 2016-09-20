Бабье лето придёт на Средний Урал к выходным

В Свердловской области во второй половине недели ожидается значительное улучшение погоды, сообщает Уральский гидрометцентр.

— Текущая неделя обещает принести заметное улучшение погоды на Урале. Ожидается, что постепенно циклоны больше будут тяготеть к Европейской территории России, именно там их деятельность будет наиболее активной. На Урале осадков станет меньше, в четверг атмосферный фронт принесёт порцию дождя и повышение температуры, — отмечает главный свердловский синоптик Галина Шепоренко.