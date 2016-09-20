Бабье лето придёт на Средний Урал к выходным

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2 часа назад
Кардиологи прошли маршем "К здоровому сердцу"
Накануне торжественного открытия Российского национального конгресса кардиологов в Екатеринбурге состоялось шествие "Марш к здоровому сердцу" - участники провели зарядку и выпустили в небо воздушные шары в виде сердец в центре города.
14 часов назад
Свердловчане впервые получили орден «Родительская слава»
В 2009 году был подписан указ Президента РФ (тогда им был Дмитрий Медведев) о награждении орденом «Родительская слава» многодетных родителей из Лесного Фёдора Ершова и Ирины Савенок.
21 час назад
Кто распространил фальшивый номер «Областной газеты»?
Как раз накануне страстной, в смысле, предвыборной субботы 17 сентября в почтовых ящиках многих екатеринбуржцев появился двойник «Областной газеты».
21 час назад
Армейский спурт* на Урале
С появлением Жукова на Урале изменилась и спортивная жизнь в войсках округа
16 сентября 2016
«Не хочу учиться!»
Как родителям и детям грамотно вернуться к школьным занятиям?
16 сентября 2016
Порядок в доме по японской методике
Казалось бы, наводить чистоту в доме все умеют с самого детства, никакой «велосипед» в этом деле уже не изобрести. Однако в последнее время в магазинах всё чаще встречаются книги о том, как оптимизировать уборку, а Интернет пестрит статьями на эту тему. Их авторы на полном серьёзе советуют, с какого угла дома нужно начать мыть пол, чтобы потратить меньше усилий, или какой способ вытирания пыли наименее энергозатратный.
16 сентября 2016
Игры, в которые играют семьи
Настольные игры в моём доме были всегда. Я с удовольствием играла в них в студенческие годы, потом с коллегами по работе, а теперь главные «соперники» по игре — мои же дети.
16 сентября 2016
90 процентов абитуриентов приходят в вуз с родителями
Задача родителей – подготовить ребёнка к взрослой жизни. Первый ответственный шаг после получения аттестата зрелости, как правило, – выбор профессии и учебного заведения. В последние годы этот выбор за ребёнка зачастую делают мамы и папы.
16 сентября 2016
Экономия в семейном путешествии
Летние каникулы только закончились, но мудрые родители уже планируют новый семейный отдых — между семестрами или на новогодние праздники. О том, почему это нужно делать заранее и как сэкономить, рассказывает Марина Черкасова, председатель Свердловского областного отделения Российского детского фонда:
16 сентября 2016
В Екатеринбурге прошла Олимпиада для пенсионеров
16 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области, состоялся спортивный праздник для людей пожилого возраста «Наша Олимпиада!»