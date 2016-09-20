Детей-инвалидов, которые получат соцпомощь от государства, стало больше

В России на 166 тыс. человек увеличилось число детей-инвалидов, данные о которых внесены в Федеральный реестр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Соответствующий документ опубликован на сайте федерального правительства.

В связи с этим увеличилось финансирование этой категории граждан на 618 млн. рублей (до 32,72 млрд. рублей).

На эти средства планируется закупать лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.

Общая численность детей-инвалидов, которые имеют право на такую помощь, теперь составляет 3,67 млн. человек.

Свердловские дети-инвалиды пришли на встречу с Ником Вуйчичем. Фото: Александр Зайцев