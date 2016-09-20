Экс-начальник штаба ЦВО Дворников официально назначен командующим ЮВО

Генерал-полковник Александр Дворников, до 1 июня состоявший в должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа, официально вступил в должность командующего войсками Южного военного округа.

- Указом президента Российской Федерации на должность командующего войсками Южного военного округа назначен генерал-полковник Александр Дворников, - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ЮВО.

Последние три месяца генерал Дворников руководил ЮВО, находясь в статусе исполняющего обязанности командующего. До этого он с сентября 2015 года командовал группировкой Вооруженных сил России в Сирии, формально оставаясь на посту начштаба ЦВО, (эту должность Дворников замещал с апреля 2012 года).

В новом статусе генерал-полковник Дворников уже совершил поездки в соединения и воинские части в Крыму, Абхазии, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, а также на Северном Кавказе, а также провёл ряд рабочих встреч с руководителями регионов.