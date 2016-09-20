Законопроект о единовременной выплате пенсионерам внесён в Госдуму

Законопроект о проведении единовременной выплаты российским пенсионерам 19 сентября внесён на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован на сайте кабинета министров. Ранее законопроект одобрило правительство РФ.

Напомним, выплату в размере пяти тысяч рублей получат россияне, которые оформят пенсию до 31 декабря 2016 года.

Граждане получат средства в январе 2017 года. Никаких удержаний с пяти тысяч рублей не будет.

Решение о единовременной выплате пенсионерам было принято правительством в августе этого года как альтернатива доиндексации. Всего на единовременные выплаты российским пенсионерам направят из бюджета 221,7 млрд рублей.

Фото: Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области